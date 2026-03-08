Милонов призвал дарить женщинам беременность на 8 Марта

Мужчины должны дарить своим женщинам на 8 Марта беременность. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Депутат добавил, что беременность — это «самое лучшее и незабываемое», что мужчина может подарить своей возлюбленной.
— На втором месте — копия военного контракта, что вы пошли защищать Родину. Отличный подарок, потому что ваша женщина будет вами гордиться, — заявил парламентарий в беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке».
До этого Виталий Милонов назвал женщин, ожидающих дорогих подарков к 8 Марта, «проститутками». Вместе с тем он призвал российские телеканалы отказаться от показа американского фильма «Красотка» накануне празднования 8 Марта. Парламентарий также потребовал «публично и ритуально сжечь все пленки и копии» кинокартины.
Сваха и телеведущая Роза Сябитова в ответ на подобные высказывания заявила, что ей искренне жаль депутата, который мыслит через устаревшие стереотипы. По ее словам, в России очень мало женщин, которые действительно «продают себя».