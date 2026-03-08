Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до плюс трех градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная, утром с прояснениями погода. К вечеру небольшой снег. Ветер северо-западный, северный три-восемь метров в секунду. Температура воздуха плюс один — плюс три градуса», — рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что показания барометров будут расти и составят 755 миллиметров ртутного столба.