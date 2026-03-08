Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода, небольшой снег и до +3 ожидается в Москве в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до плюс трех градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная, утром с прояснениями погода. К вечеру небольшой снег. Ветер северо-западный, северный три-восемь метров в секунду. Температура воздуха плюс один — плюс три градуса», — рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что показания барометров будут расти и составят 755 миллиметров ртутного столба.