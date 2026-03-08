Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин: пусть солнце светит ярче, когда женщины выходят на улицу

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил россиянок с 8 Марта.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил россиянок с 8 Марта, пожелав, чтобы солнце светило ярче, когда они выходят на улицу.

«Для нас женщина — это наши мамы, бабушки, жены, дочери. Вы продолжатели нашего человеческого рода. Вы созданы для того, чтобы окружать теплом и заботой», — отметил политик в видеообращении в Max.

Он пожелал виновницам праздника здоровья, добра, удачи и всего самого хорошего, что только может быть.

Россиянок поздравил с Международным женским днем и президент России Владимир Путин, подчеркнув, что щедрая, милосердная и по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее.

С поздравлениями к женщинам также обратились, в частности, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметивший, что они наполняют жизнь глубоким смыслом, и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратившая внимание на то, насколько велика роль женщины в истории России.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше