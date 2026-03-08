Володин: пусть солнце светит ярче, когда женщины выходят на улицу

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил россиянок с 8 Марта, пожелав, чтобы солнце светило ярче, когда они выходят на улицу.
«Для нас женщина — это наши мамы, бабушки, жены, дочери. Вы продолжатели нашего человеческого рода. Вы созданы для того, чтобы окружать теплом и заботой», — отметил политик в видеообращении в Max.
Он пожелал виновницам праздника здоровья, добра, удачи и всего самого хорошего, что только может быть.
Россиянок поздравил с Международным женским днем и президент России Владимир Путин, подчеркнув, что щедрая, милосердная и по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее.
С поздравлениями к женщинам также обратились, в частности, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметивший, что они наполняют жизнь глубоким смыслом, и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратившая внимание на то, насколько велика роль женщины в истории России.