Иран жестко ответил США после слов Трампа: «Ни пяди»

Иран не позволит захватить ни пяди своей территории. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан. Слова главы государства приводит его пресс-служба.
Заявление прозвучало на фоне недавних слов главы Белого дома Дональда Трампа. Тот допустил, что после американской атаки карта Ирана может измениться. Пезешкиан подчеркнул, что страна намерена защищать свою территорию. Поэтому такой сценарий недопустим.
«Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», — сказал Пезешкиан.
Президент Ирана также заявил, что его слова о ситуации со странами Ближнего Востока были неправильно истолкованы. По его мнению, противники Тегерана стремятся представить ситуацию так, будто Иран находится в состоянии войны с государствами региона. Но на деле это не так.
Немногим ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в обстреле школы в Минабе, где погибли 175 девочек. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Майами. Тогда же он выразил мнение, что Тегеран применяет неточное оружие.