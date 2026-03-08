Ваша любовь — броня для бойцов: женщин Крыма поздравили с 8 марта

«Вы вдохновляете нас, мужчин, на самые благородные поступки, побуждаете становиться лучше и достигать большего. Мы не устаем восхищаться вашей способностью сочетать, казалось бы, несочетаемое: хрупкость и смелость, силу и слабость, мягкость и решительность», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Поздравления и слова благодарности глава Крыма адресовал женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, а также тем, кто помогает нашим воинам в тылу, кто ждет родных и любимых дома.
«Ваши вера, любовь и преданность, ваши молитвы — это та незримая броня, которая защищает наших бойцов, та путеводная звезда, которая ведет их к Победе», — подчеркнул глава республики.
Владимир Константинов в своем поздравительном обращении отметил, что женщина — это целый мир, в котором есть место для материнской заботы и участия в жизни родных, трепетного отношения к домашнему очагу.
«Свое внимание, умение сопереживать вы проявляете и в обществе, занимаясь преподаванием и лечением больных, помогая тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Вы — талантливые политики, спортсменки, творческие и научные деятели…», — написал спикер крымского парламента в своем Telegram-канале.
Военнослужащие на передовой тоже чувствуют тепло женской заботы, это придает им силы, уверенности в том, что в них верят, их ждут дома.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил жительниц города с Международным женским днем.
«В последние годы Севастополю выпало немало испытаний. И в каждом вы проявили характер: спокойный, твердый, собранный. Вы сохранили семьи и тепло в домах. Вы воспитали детей в уважении к своему городу и своей стране. Вы стали той тихой силой, без которой невозможна ни одна победа», — отметил он.