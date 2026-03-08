Ваша любовь — броня для бойцов: женщин Крыма поздравили с 8 марта

«В последние годы Севастополю выпало немало испытаний. И в каждом вы проявили характер: спокойный, твердый, собранный. Вы сохранили семьи и тепло в домах. Вы воспитали детей в уважении к своему городу и своей стране. Вы стали той тихой силой, без которой невозможна ни одна победа», — отметил он.