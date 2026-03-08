Названы ошибки родителей, уничтожающие зрение детей

За десять лет число детей с нарушениями зрения выросло на четверть. Проблема не только в повсеместной цифровизации, но и в повседневных мелочах, которые родители часто не замечают. К выпускному классу каждый третий подросток страдает близорукостью, а причины часто уходят в раннее детство. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала детский врач-офтальмолог Амина Аушева.