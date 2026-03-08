Названы ошибки родителей, уничтожающие зрение детей

За десять лет число детей с нарушениями зрения выросло на четверть. Проблема не только в повсеместной цифровизации, но и в повседневных мелочах, которые родители часто не замечают. К выпускному классу каждый третий подросток страдает близорукостью, а причины часто уходят в раннее детство. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала детский врач-офтальмолог Амина Аушева.
Во-первых, специалист обратила внимание, что использование гаджетов в темноте вредит зрению. Она рекомендовала включать свет или использовать режим теплых оттенков экрана.
Во-вторых, эксперт посоветовала контролировать время перед экраном: детям до 7 лет — до 20 минут, младшим школьникам — до 40 минут, подросткам — до 1,5 часа с перерывами каждые 20 минут.
В-третьих, необходимо соблюдать правильную дистанцию: до книги — 30−35 см, до монитора — не менее полуметра, используйте правило «вытянутой руки». Также нужно качественное освещение (4000−5000 К) без резких теней. Аушева призвала регулярно посещать офтальмолога, даже при отсутствии жалоб.
Врач также отметила необходимость избегать вредную пищу, включая в рацион продукты, богатые витаминами А, Е, цинком и омега-3. Кроме того, нужно соблюдать гигиену: не трите глаза грязными руками, не используйте чужую косметику и не спите в линзах.
Детский офтальмолог Игорь Азнаурян отметил, что зимой многие сталкиваются с сухостью глаз из-за отопления и слезотечением на улице из-за мороза и ветра. По его словам, это может быть признаком синдрома сухого глаза или других заболеваний. Родителям рекомендовали быть особенно внимательными, так как детское зрение уязвимо, передает Life.ru.