Не успел купить подарок — еще не все потеряно: Полный список ярмарок в Кишиневе

8 марта в секторах столицы будут организованы ярмарки и базары местных продуктов и товаров с целью поддержать отечественных производителей и предоставить горожанам доступ к сезонной сельскохозяйственной продукции.
До 10 марта 2026 года в сквере Кафедрального собора Рождества Христова и в секторах города проходят весенние ярмарки мэрцишоров, изделий народных мастеров и тематического рукоделия, сувениров и садовых цветов в рамках весенних праздников «Мэрцишор» и «8 Марта».
В секторе Буюканы на территории рядом со зданием Kentford по бул. Штефана чел Маре, 202, 7 марта состоится ярмарка местных производителей пищевой и непищевой продукции EcoLocal, организованная в сотрудничестве с Ассоциацией потребителей и производителей эко- и ремесленных товаров:
На бул. Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром Patria Loteanu), 7−8 марта пройдет ярмарка народных мастеров и отечественных производителей Yard Sale, организованная совместно с AO Yard Platform;
В парке «Алунелул», ул. Каля Ешилор, 11/4, 7−8 марта состоится ярмарка отечественных производителей Cămara Fest, организованная в сотрудничестве с Ассоциацией женщин в сельском хозяйстве и туризме Республики Молдова Eurocivis.
В секторе Центр до 15 марта на ул. Митрополита Варлаама, на участке между ул. Армянской и Бендерской пройдет тематическая ярмарка «Весна» с продажей мэрцишоров, цветов и сувениров, организованная МП «Центральный рынок».
В секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, на пересечении с ул. П. Заднипру, 6−8 марта пройдет ярмарка товаров малых предпринимателей, организованная совместно с AO Perspectiva.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как перевести деньги из России в Молдову: Будьте готовы потерять до 30 процентов от суммы перевода.
Между Молдовой и Россией финансовые связи практически отсутствуют, но перевести деньги, все же можно (далее…).
«Молдова стремительно движется к утрате своего суверенитета»: Какие негативные последствия ожидают нашу республику после разрыва с СНГ — полный расклад эксперта.
О том, какие могут быть негативные последствия для Молдовы после выхода из СНГ, мы поговорили с доктором экономических наук Михаилом Пойсиком (далее…).
Не успел немного подешеветь, как грозит очередное подорожание: Газ в Молдове может резко вырасти в цене.
Хорошо, что хоть отопительный сезон подходит к концу (далее…).