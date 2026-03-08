Ричмонд
Из-за ухудшения погоды в Башкирии ограничили движение на нескольких дорогах

На дорогах наблюдается сильный ветер и снег.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 марта, ввели ограничение движение для пассажирского и грузового транспорта на дороге между Уфой и Белорецком. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, причина в плохой видимости, сильном ветре и снеге. Ограничение введено на участке с 67 по 204 км в Белорецком и Архангельском района. Ориентировочно движение откроют сегодня, в 17:00.

Кроме того, с 11:30 ограничение ввели на трассе м-5 «Урал» с 1480 по 1548 км, от Федоровки до границы с Челябинской областью. Предварительно его снимут в 19:00.

