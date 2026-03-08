Вербное воскресенье 2026: Когда цветёт надежда и в душе просыпается весна

Вот такое оно, Вербное воскресенье 2026. День, когда мы встречаем Христа. И каждый сам решает, с кем он в этой встрече: с толпой или с теми немногими, кто останется с Ним до конца. Но даже если ты просто зажжёшь свечу и поставишь веточку вербы у иконы — ты уже с Ним. С праздником!