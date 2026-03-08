Ричмонд
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы.

Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.

— Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь остаётся в сердце каждого человека на всю жизнь: согревает, умножает радостные эмоции и придаёт сил в самую трудную минуту испытаний. Конечно, очень непросто уметь успевать всё: поражать своей красотой и обаянием и вместе с тем трудолюбием, целеустремлённостью, выдержкой. Но у вас это получается, — сказал Владимир Путин.

В конце глава государства пожелал россиянкам счастья, здоровья и благополучия. Владимир Путин также подчеркнул, что государство продолжит делать всё возможное для поддержки матерей.

Видео: Кремль.