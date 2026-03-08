Футболист Миранчук забил два гола в матче «Атланты» в MLS

Оба гола стали первыми для хавбэка в текущем сезоне этого первенства США и Канады. Игра закончилась со счётом 2:3 в пользу «Реал Солт-Лейк». 30-летний полузащитник из России выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне Миранчук был признан автором лучшего гола этого клуба в рамках MLS.