Футболист Миранчук забил два гола в матче «Атланты» в MLS

Российский полузащитник Алексей Миранчук, который играет за футбольный клуб «Атланта», оформил дубль в матче регулярного чемпионата Главной лиги футбола (MLS) против команды «Реал Солт-Лейк».
Оба гола стали первыми для хавбэка в текущем сезоне этого первенства США и Канады. Игра закончилась со счётом 2:3 в пользу «Реал Солт-Лейк». 30-летний полузащитник из России выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне Миранчук был признан автором лучшего гола этого клуба в рамках MLS.
«Атланта» потерпела три поражения и не имеет ни одного очка. Сейчас она находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. 14 марта клуб выступит против команды «Филадельфия».
Напомним, ранее появилась информация, что капитан футбольной команды «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу в 2026 году, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Одной из причин такого развития событий называлась подготовка спортсмена к новому сезону MLS.
Кроме того, отмечалось, что ключевым условием выступления Месси на ЧМ-2026 будет его идеальное самочувствие. Аргентинец убеждён, что на мировом первенстве следует иметь другой уровень физической готовности по сравнению с Главной лигой футбола.