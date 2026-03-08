Ксения Собчак оценила конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: «Здесь не ходят в купальниках»

Отдельно журналистка рассказала о татарском воспитании на примере организатора конкурса Динары Саляховой: «Татарские девушки очень воспитанные. К примеру, вчера мы ужинаем с Динарой, ей приносят горячее, а она не ест. Я говорю: “Динара, что вы не едите?” А она: “Вам же не принесли, это неправильно, что я буду одна есть”. Вот это уровень воспитания, понимания этикета, умение себя держать, который, к сожалению, иногда теряется».