Белорусский инженер-химик сказал, какая разница между дорогими импортными препаратами и более дешевыми аналогами

Инженер-химик Егор Руссу сказал, есть ли принципиальная разница между дорогими импортными препаратами и более дешевыми аналогами, пишет агентство «Минск-Новости».
Он отметил, что в большинстве случаев разница заключается именно в цене:
— Оригинальный препарат стоит дорого, потому что на его разработку и клинические исследования тратятся огромные средства.
Эксперт подчеркнул, что пока действует патентная защита, производитель продает лекарство по более высокой цене, чтобы окупить вложения:
— А когда срок патента заканчивается, другие компании могут выпускать аналогичные препараты — так называемые дженерики.
Следует учесть, что они используют то же действующее вещество и часто те же вспомогательные компоненты.
— При этом повторно проводить полный цикл клинических исследований уже не требуется, поэтому стоимость лекарства ниже. Но по качеству такие препараты не уступают оригинальным, — сказал Егор Руссу.
