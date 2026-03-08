Ричмонд
Белорусский инженер-химик сказал, какая разница между дорогими импортными препаратами и более дешевыми аналогами

Белорусский эксперт назвал разницу дорогих лекарств и их дешевых аналогов.

Источник: Комсомольская правда

Инженер-химик Егор Руссу сказал, есть ли принципиальная разница между дорогими импортными препаратами и более дешевыми аналогами, пишет агентство «Минск-Новости».

Он отметил, что в большинстве случаев разница заключается именно в цене:

— Оригинальный препарат стоит дорого, потому что на его разработку и клинические исследования тратятся огромные средства.

Эксперт подчеркнул, что пока действует патентная защита, производитель продает лекарство по более высокой цене, чтобы окупить вложения:

— А когда срок патента заканчивается, другие компании могут выпускать аналогичные препараты — так называемые дженерики.

Следует учесть, что они используют то же действующее вещество и часто те же вспомогательные компоненты.

— При этом повторно проводить полный цикл клинических исследований уже не требуется, поэтому стоимость лекарства ниже. Но по качеству такие препараты не уступают оригинальным, — сказал Егор Руссу.

