В Ростовской области прокуратура выявила нарушения в работе дома отдыха

По итогам проверки начальнику Ростовской дистанции гражданских сооружений было вынесено представление. В настоящее время все выявленные недостатки устранены. В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, результатом рассмотрения которого стал назначенный штраф.