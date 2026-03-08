В Ростовской области прокуратура выявила нарушения в работе дома отдыха

Проверка, проведенная Лиховской транспортной прокуратурой совместно с региональным управлением МЧС, выявила ряд нарушений в функционировании дома отдыха локомотивных бригад в Ростовской области. Внимание надзорного ведомства привлекло несоблюдение требований федерального законодательства.
Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, в учреждении были обнаружены неисправности в работе пожарных извещателей. Кроме того, проверяющие зафиксировали отсутствие необходимой технической документации и ненадлежащее состояние путей для эвакуации людей.
По итогам проверки начальнику Ростовской дистанции гражданских сооружений было вынесено представление. В настоящее время все выявленные недостатки устранены. В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, результатом рассмотрения которого стал назначенный штраф.
