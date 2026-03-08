Коня остановят. Топ выдающихся достижений женщин в Крыму

Умные, красивые, легкие на подъем, не упускающие свою мечту — это все о крымчанках. Сейчас нет ни одной грани жизни, про которую можно было бы сказать: «Это не для женщин». Они пробуют свои силы там, где сложно и интересно. Накануне Международного женского дня «АиФ-Крым» пообщался с несколькими из них.
Дама с совой.
В конце прошлого года в Крым воспитатель детсада Сабина Эрмамбетова возвращалась из Москвы в обнимку с «Бриллиантовой совой». Тяжелой, но желанной — главным призом телеигры «Что? Где? Когда?». Ее вопрос в финальной игре 2025-го о натурщице Ван-Гога не только принес победу команде телезрителей, но и был признан самым ярким за год.
Игрой «Что? Где? Когда?» крымчанка увлекалась с детства, восхищалась, как за минуту командам удается найти ответы на вопросы, которые требуют глубокого анализа, эрудиции, быстроты мышления. Но придумать хороший вопрос для знатоков — тоже задача нелегкая. Секрет в том, что каждый из них опирается не только на знания, но и на логику — и раскусить его можно иногда, просто догадавшись.
«Сама стала пробовать свои силы в написании вопросов приблизительно в 2009 году, — рассказала “АиФ-Крым” Сабина Эрмамбетова. — Мой путь начался с чтения разнообразной литературы: педагогика, психология, научно-популярные издания, ведь в то время меня интересовали подобные темы. Эти знания и информационные ресурсы стали основой для “рождения” вопросов. Однако были моменты в прошлом, когда обстоятельства мешали моему увлечению. Например, канал, на котором транслировали передачу, на какое-то время перестал вещать в Крыму».
Вернулась Сабина к «сочинениям» для знатоков уже в декретном отпуске. А впервые ее вопрос прозвучал в телеэфире десять лет назад. Он был о рисунке художника Марка Смита, на котором с самолета летят к земле бомбы: что по тем же контурам он изобразил на обороте? Знатоки до правильного ответа (голубь с оливковой ветвью), не добрались.
«Иногда идея возникает сразу, стоит только встретить интересный факт или событие, — делится Сабина Эрмамбетова. — Но нередко бывает иначе: найдешь удивительную деталь, думаешь: вот оно, вдохновение близко! Но идеи формулировки никак не приходят. Такой вопрос может лежать месяцами, годами, пока и вовсе не забывается. Случалось и такое, что услышишь вопрос от кого-то другого телезрителя, построенный вокруг твоей находки, и понимаешь: ведь можно было сделать не хуже… Но, увы, муза не посетила».
Сейчас крымчанка делит рекорд по количеству участий в финалах телеигры — четыре раза — с еще одной телезрительницей. На одном из них она была в шаге от получения «Бриллиантовой совы», но трофей достался другому человеку. «Честно говоря, я на тот момент, на удивление, не особо расстроилась, — признается она. — Мне действительно его вопрос показался лучше моего. А главная награда все-таки оказалась у меня в руках! Теперь буду мечтать о второй сове!».
Кажется, в Крыму уже образовалась династия самой известной интеллектуальной игры. Отец Сабины тоже увлекался составлением вопросов, посылал на передачу — и один из них однажды сыграл! Не исключено, что дети — а их у Сабины Эрмамбетовой трое — тоже не единожды озадачат знатоков. Дочь, которой только 12 лет, уже активно расширяет литературный и интеллектуальный багаж.
«Только за прошедший год она прочла около тридцати пяти произведений разных жанров сверх школьной программы, — рассказала мама. — Она уже подбирает свои вопросы, приходит ко мне “за консультацией”, и уже имеет свой пакет вопросов на игру. В шутку говорит, что на столетие игры придется ехать ей. Сын увлечен спортом, особенно футболом, я поддерживаю его интерес, но постоянно напоминая о важности учебы и развития кругозора».
Увлечение Сабины не мешает ей воспитывать детей. Скорее, помогает. Ведь любой маме не помешают те качества, которые дает интеллектуальный труд — усовершенствование критического мышления, умение анализировать ситуацию, сохранять мотивацию, придумывать, строить логистические «мостики». Так что, мы еще увидим в гостях у знатоков молодое поколение Эрмамбетовых!
«А я выбрала сварку!».
В один из детских логопедических центров родного Севастополя Виктория Рубан входит, оглядывая помещения с удовольствием. Потому, что обстановку — стеллажи, стулья, столы, кушетку на металлических каркасах, она сделала сама. Своими руками в собственной мастерской. И, конечно, сваривала конструкции лично. Ей уже много чего доводилось делать: от изящных решеток и калиток до металлических скульптур.
Вообще-то она успешно отучилась на экономиста. И поняла, что не желает работать в офисе. Принялась пробовать себя в разных профессиях. «Отучилась на визажиста, но как-то тоже осознала, что не мое, — вспоминает Виктория. — У нас была небольшая семейная мастерская, вот там-то я попробовала сварку. И сразу “зацепило”, очень понравилось, что я могу создать что-то полезное, долговечное, настоящее из куска металла. Начала делать небольшие вещи для дома: кашпо для цветов, полочки. Потом что-то делала для знакомых».
Обычный путь в профессию — это когда человек осваивает теорию, потом получает возможность «прикоснуться» к ней на практике, затем набирается опыта. У Виктории все пошло не по шаблону. Сначала она влюбилась в процесс, потом совершенствовала свои умения, а затем закончила короткие курсы и получила сертификаты квалификации по дуговой и аргонно-дуговой сварке. Разница в них в том, что первая — это умение работать с черным, а вторая — с цветными металлами.
«В училище обучают три года, — пояснила Виктория “АиФ-Крым”, — Но меня учили люди с большим опытом, и получать документы о своей квалификации я отправилась через пять лет самостоятельной работы. В этом году исполняется семь лет, как я работаю сварщиком-сборщиком металлоконструкций».
Конечно, незнакомые люди, узнавшие о профессии Виктории удивляются: как так — тоненькая очаровательная девушка — и маска, баллоны, сварочный аппарат. Но она сама с удовольствием вспоминает, как доводилось работать в большом цехе. Приезжают заказчики, вокруг все варят — только искры летят. А потом один из рабочих снимает маску — и оказывается, что это девушка! Но обычно изумление на лицах скорее, приятное. А коллеги, убедившись, что Виктория отлично разбирается в нюансах своего дела, уважают и даже восхищаются. С негативом и высказываниями типа: «Куда лезешь, женщина? Иди борщи варить!», ни разу не пришлось столкнуться.
В своей маленькой мастерской Виктория берется за любые заказы. Но есть особые — как говорится, по душе и по сердцу. Например, несколько месяцев назад Виктория Рубан в команде сварщиков работала над скульптурой «Обнимать» из нержавеющей стали, которая была установлена в Москве. Это схематичная фигура матери, которая обнимает и поддерживает человека.
Именно сварка, убеждена девушка, дала ей возможность путешествовать и развиваться творчески. «Я участвовала в фестивале “Таврида-Арт”, мы с коллегами создавали арт-объект — “Там-там”, сейчас на этот огромный барабан могут посмотреть гости фестиваля, — приводит пример она. — Еще ездила за Полярный круг, в город Мончегорск, в резиденцию фестиваля “Арт-Арктика”. Там работали над объектом “Солнцекруг”, он стоит на набережной».
Делала Виктория укрытие для телескопа Крымской астрофизической обсерватории. «Я в школьные годы посещала кружок астрономии, очень приятные воспоминания были с этим связаны, — рассказала она. — И я была очень рада встрече с известным в Крыму астрономом Сергеем Назаровым — мы с ним много лет не виделись, и интересной работе, к которой он привлек. Конструкция для телескопа, постоянно находящегося на открытом воздухе, должна была защитить сложный прибор от осадков и сильного ветра, а еще — ездить по полозьям. Это было сложно, но работа просто захватывала!».
Фуры, кони, штанга.
Лет десять назад крымчане узнали, что есть на полуострове девушка-дальнобойщица. Евпаторийка Юлия Лазарева к тому времени имела уже солидный водительский стаж, в том числе на большегрузах. Ей на заре своей необычной работы приходилось видеть скептические взгляды, выслушивать реплики о том, что профессия — не женская, а дальняя дорога — не то, чем ей следует заниматься.
Но Юлия сама убедилась, что не так уж страшна дальняя дорога, как об этом любят рассказывать мужчины. Она сама справлялась с поломками, меняла не раз самостоятельно колеса — это вполне под силу, ведь поднимать их не надо, достаточно перекатить. Но в будущем все-таки не видела себя «человеком с большой дороги».
С самого детства она увлекалась конным спортом, смогла основать собственную конюшню. И за руль-то стремилась поначалу, чтобы самостоятельно перевозить лошадей. А потом, за рулем грузовика, зарабатывала на себя и своих подопечных. Завела видеоблог, где выкладывала ролики о своих рейсах.
Сейчас Юлия грузовики в дальние рейсы уже не водит. Она — мама замечательного мальчика и человек, сделавший профессией работу с лошадьми. Кстати, за их перевозку она берется. Юлия сама участвует в соревнованиях, завоевывает призовые места. Ее фотографиями с различных конных состязаний восхищаются друзья и знакомые.
Жительница Симферополя Елена Печерская живет под девизом: «Спорт — не просто хобби». Она уже не раз завоевывала титул самой сильной женщины Крыма — да что там, она становилась чемпионкой мира в пауэрлифтинге.
Недавно тренер Елены, Николай Суслов, сообщил, что спортсменка выполнила норматив для звания «Элита» в пауэрлифтинге. Причем выступила в новой для себя категории 75 кг. Ранее она выходила на соревнования в более тяжелом весе.
Результаты тех, кто когда-нибудь прикасался к штанге, не могут не восхитить: в приседе Елена подняла 197,5 кг, в жиме лежа — 107,5 кг, достижение в становой тяге — 215 кг. Такие результаты доступны только тем, кто каждый день посвящает спорту много времени, тщательно следит за своим здоровьем и физической формой. Друзья и товарищи по спорту видят ее чаще в спортивных костюмах, но иногда Елена размещает свои снимки в разных нарядах, показывая окружающим, что она — еще и очень красивая женщина. Такая, на которую с восхищением оглядываются на улице.
Силовой рекорд и отжимания на гвоздях.
Разные достижения, установленные в Крыму женщинами:
— В 2014 году Татьяна Василевич провела в пещере Мраморная (нижнее плато Чатыр-Дага) сеанс одновременной игры в шахматы. Рекорд был зафиксирован как поставленный на наибольшей глубине — 42 метра.
— Десять лет назад пятилетняя Милана Санина из Симферополя за одну минуту сделала 24 отжимания, установив рекорд для девочек своего возраста.
— В Севастополе в 2020 году был зафиксирован рекорд по длине волос. Восьмилетняя Ульяна Колоусова поразила шевелюрой в 118 сантиметров.
— Керчанка Юлия Павликова получила статус мировой рекордсменки по количеству побед в конкурсах красоты. Она завоевала 15 наград на состязаниях высокого уровня за семь лет.
— В 2020 году в Севастополе был зафиксирован силовой рекорд России среди женщин. Во время фестиваля «Евразийские игры» две участницы — Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова протянули за трос восьмитонный «КамАЗ» на 20 метров.
— В Книгу рекордов Гинесса попала в 2021 году севастопольская студентка Луиза Зарипова. Она сделала 44 отжимания на… гвоздях.