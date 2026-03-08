Коня остановят. Топ выдающихся достижений женщин в Крыму

Результаты тех, кто когда-нибудь прикасался к штанге, не могут не восхитить: в приседе Елена подняла 197,5 кг, в жиме лежа — 107,5 кг, достижение в становой тяге — 215 кг. Такие результаты доступны только тем, кто каждый день посвящает спорту много времени, тщательно следит за своим здоровьем и физической формой. Друзья и товарищи по спорту видят ее чаще в спортивных костюмах, но иногда Елена размещает свои снимки в разных нарядах, показывая окружающим, что она — еще и очень красивая женщина. Такая, на которую с восхищением оглядываются на улице.