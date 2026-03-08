Стоимость ОСАГО для женщин могут снизить из-за хорошего поведения на дорогах

Статистика говорит сама за себя: в 2024 году за нарушение ПДД осудили 51 527 водителей. Почти 95% из них — мужчины. Женщины получили всего 2773 приговора. По данным МВД, они реже становятся участниками ДТП с тяжкими последствиями, потому что не склонны к рискованному вождению и резким манёврам.