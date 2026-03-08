Военный эксперт Кнутов: США раскрывают лишь часть потерь в конфликте с Ираном

Как сообщает 360.ru, бывший британский дипломат Аластер Крук предсказывает, что арабские страны, включая Катар и ОАЭ, могут потребовать вывода американских войск на фоне войны с США и Израиля против Ирана. В результате США могут потерять все свои базы на Ближнем Востоке.