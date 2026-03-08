Военный эксперт Кнутов: США раскрывают лишь часть потерь в конфликте с Ираном

США сообщают только о тех потерях в конфликте с Ираном, которые уже невозможно скрыть. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Комментируя ситуацию, Кнутов отметил, что США уже понесли определённые потери. По его словам, речь идёт о трёх самолётах F-15, радиолокационных станциях и нескольких погибших военнослужащих.
Эксперт утверждает, что информация о потерях становится известна в основном благодаря публикациям очевидцев. По его словам, баллистические ракеты наносят удары по американским базам, где фиксируются разрушения и пожары. Видео происходящего, как отметил специалист, нередко распространяют в сети жители близлежащих районов.
«США сообщают только о тех потерях, которые уже просто невозможно скрыть… Пентагон хранит полное молчание, они боятся говорить о потерях», — заявил Кнутов.
Он добавил, что финансовые затраты Вашингтона на текущий конфликт уже значительно выросли. По оценке эксперта, расходы могут быть примерно вдвое выше, чем во время так называемой «двенадцатидневной войны».
Так называемая «двенадцатидневная война» между Израилем при поддержке США и Ираном произошла в июне 2025 года.
Как сообщает 360.ru, бывший британский дипломат Аластер Крук предсказывает, что арабские страны, включая Катар и ОАЭ, могут потребовать вывода американских войск на фоне войны с США и Израиля против Ирана. В результате США могут потерять все свои базы на Ближнем Востоке.