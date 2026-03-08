Ричмонд
Блогер из Волгограда Аня Покров показала видео с примерки свадебных платьев

Избранник уроженки Волгограда — Артур Бабич, этот тиктокер и исполнитель также сделал себя сам.

Кумир молодежи Аня Покров собралась замуж. Девушка поделилась фото и видео с примерки свадебных платьев.

«Я так счастлива сейчас, чувствую себя настоящей принцессой — выбираю платье на роспись, которая уже через месяц, и шью платья на церемонию премии Оскар по моим меркам, которые тоже совсем скоро покажу вам», — делится девушка.

Избранник уроженки Волгограда — Артур Бабич. Тиктокер и исполнитель также сделал себя сам — уроженец села Вольное неподалеку от Кривого рога, он вырос без отца (он развелся с его мамой), в подростковом возрасте заботился о младшем брате и с детства мечтал прославиться, что ему удалось.

Ранее Аня Покров поделилась, что ее, «Нютика из Красноармейского» пригласили на церемонию вручения премии Оскар.

Видео: t.me/pokrov90avocado.

