Блогер из Волгограда Аня Покров показала видео с примерки свадебных платьев

Кумир молодежи Аня Покров собралась замуж. Девушка поделилась фото и видео с примерки свадебных платьев.
«Я так счастлива сейчас, чувствую себя настоящей принцессой — выбираю платье на роспись, которая уже через месяц, и шью платья на церемонию премии Оскар по моим меркам, которые тоже совсем скоро покажу вам», — делится девушка.
Избранник уроженки Волгограда — Артур Бабич. Тиктокер и исполнитель также сделал себя сам — уроженец села Вольное неподалеку от Кривого рога, он вырос без отца (он развелся с его мамой), в подростковом возрасте заботился о младшем брате и с детства мечтал прославиться, что ему удалось.
Ранее Аня Покров поделилась, что ее, «Нютика из Красноармейского» пригласили на церемонию вручения премии Оскар.
Видео: t.me/pokrov90avocado.