Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водовод повторно перекрыли из-за неисправности в Бодайбо

Без холодной воды остались дома на нескольких улицах и два соцобъекта.

Источник: Krasnoyarskmedia

IrkutskMedia, 8 марта. Сегодня в 14.00 в Бодайбо рабочие повторно перекрыли водовод холодного водоснабжения. По информации диспетчера МУП ТВК, меры приняли в связи с неисправностью задвижки.

В администрации Бодайбо сообщили, что под отключение холодной воды попали специальная (коррекционная) школа, средняя школа № 3, дома на улицах Лыткинская, Рудная, Иркутская, 29. Коммунальные службы продолжают вести ремонтные работы.

Ранее агентство сообщало, что в Бодайбо уже больше месяца проходят работы по восстановлению инфраструктуры после коммунальной аварии. За сутки 5 марта к холодному водоснабжению подключили один многоквартирный дом, в котором проживает 23 человека, из них восемь детей.

Напомним, что мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев сообщил, что проведено обследование трёх домов на улице Артёма Сергеева, условия проживания в которых не соответствуют нормативным.

Ранее агентство сообщало, что в Бодайбо с 3 марта возобновится образовательный процесс в школах, попавших в зону чрезвычайной ситуации, после получения положительных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды санитарным нормам. Решение принято по итогам работы оперативного штаба. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что полностью ликвидировать последствия ЧС удастся не ранее осени 2026 года.

Напомним также, что в городе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры после коммунальной аварии, которая произошла 30 января. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.

Следствием установлено, что 30 января в Бодайбо в результате остановки работы четырех котельных по причине промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов и две школы. С учетом низкой температуры на улице оставление вышеуказанных домов и объектов социальной инфраструктуры для детей без отопления, водоснабжения и водоотведения создало опасность для жизни и здоровья не менее 1321 человека из числа жителей города.

Добавим, что следствием было установлено, что крупная коммунальная авария произошла в результате непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (магистральных водоводов).

Суд с учетом мнения прокурора поместил главу города, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц, с причинением тяжких последствий, под домашний арест.