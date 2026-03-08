Водовод повторно перекрыли из-за неисправности в Бодайбо

IrkutskMedia, 8 марта. Сегодня в 14.00 в Бодайбо рабочие повторно перекрыли водовод холодного водоснабжения. По информации диспетчера МУП ТВК, меры приняли в связи с неисправностью задвижки.
В администрации Бодайбо сообщили, что под отключение холодной воды попали специальная (коррекционная) школа, средняя школа № 3, дома на улицах Лыткинская, Рудная, Иркутская, 29. Коммунальные службы продолжают вести ремонтные работы.
Ранее агентство сообщало, что в Бодайбо уже больше месяца проходят работы по восстановлению инфраструктуры после коммунальной аварии. За сутки 5 марта к холодному водоснабжению подключили один многоквартирный дом, в котором проживает 23 человека, из них восемь детей.
Напомним, что мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев сообщил, что проведено обследование трёх домов на улице Артёма Сергеева, условия проживания в которых не соответствуют нормативным.
Ранее агентство сообщало, что в Бодайбо с 3 марта возобновится образовательный процесс в школах, попавших в зону чрезвычайной ситуации, после получения положительных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды санитарным нормам. Решение принято по итогам работы оперативного штаба. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что полностью ликвидировать последствия ЧС удастся не ранее осени 2026 года.
Напомним также, что в городе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры после коммунальной аварии, которая произошла 30 января. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.
Следствием установлено, что 30 января в Бодайбо в результате остановки работы четырех котельных по причине промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов и две школы. С учетом низкой температуры на улице оставление вышеуказанных домов и объектов социальной инфраструктуры для детей без отопления, водоснабжения и водоотведения создало опасность для жизни и здоровья не менее 1321 человека из числа жителей города.
Добавим, что следствием было установлено, что крупная коммунальная авария произошла в результате непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (магистральных водоводов).
Суд с учетом мнения прокурора поместил главу города, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц, с причинением тяжких последствий, под домашний арест.