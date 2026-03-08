Россия, Китай и ЮАР: в Казани завершился первый в истории конкурс красоты стран БРИКС

В столице Татарстана на площадке МВЦ «Казань Экспо» прошел финал первого в истории международного конкурса красоты «Мисс, Миссис и Маленькая мисс БРИКС 2026». Победительницами конкурса стали представительницы России, КНР и ЮАР. Короны в номинации Miss BRICS удостоена представительница России Валентина Алексеева. В номинации «Миссис БРИКС» победу одержала участница из Южно-Африканской Республики. В номинации «Маленькая мисс БРИКС» корону присудили представительнице Китая. Кадры финала конкурса — в нашей фотогалерее.