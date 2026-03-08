Небоскреб в столице Кувейта загорелся после удара

Небоскреб в Эль-Кувейте, в котором расположен главный офис службы социального страхования страны, подвергся атаке. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в пресс-службе ведомства в социальной сети Х.
Здание получило серьезные повреждения, из-за чего служба временно остановила прием посетителей. Он будет осуществляться в других филиалах организации.
— В настоящее время кувейтские силы ПВО отбивают ракетные атаки и вражеские беспилотные летательные аппараты, — добавили в ведомстве.
По данным телеканала Press TV, после удара в здании вспыхнул пожар. На кадрах видно, что огонь охватил верхние этажи небоскреба.
До этого один из беспилотных летательных аппаратов Ирана врезался в 90-этажный жилой небоскреб в Дубае. Очевидцы случившегося сняли последствия столкновения на видео. Дым шел с 88-го этажа.
Незадолго до этого в Дубае прогремел мощный взрыв. Очевидцы рассказали, что характерный звук был слышен по меньшей мере в нескольких районах города, в том числе в популярной Дубай-Марине.