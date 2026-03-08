Россиянки определяют будущее страны, заявил Чернышенко

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Женщины определяют будущее России, вносят важный вклад в развитие спорта, туризма, образования и науки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В воскресенье отмечается Международный женский день.
«Вы (женщины — ред.) не только заботитесь о близких, создаете атмосферу доверия и взаимопонимания, но и определяете будущее страны, вносите важный вклад в развитие спорта, туризма, образования, науки и молодежной политики. Поздравляю всех россиянок с праздником, благодарю за труд!» — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Вице-премьер добавил, что женщины составляют значительную часть системы образования и наставничества. В России женщин-учителей школ и колледжей — более одного миллиона, преподавателей вузов — более 130 тысяч.
Кроме того, женщины-ученые в России активно занимаются популяризацией исследований, участвуют в проектах Десятилетия науки и технологий.
Зампред правительства также отметил вклад россиянок в популяризацию отечественного спорта.
«В России спортом систематически занимаются 33,5 миллиона женщин. Многие из них достигают высот, становятся профессиональными спортсменками. Значителен их вклад и в развитие отрасли — в спортивной сфере трудятся более 190 тысяч женщин», — приводят в аппарате Чернышенко его слова.