Выплаты по нетрудоспособности станут доступны самозанятым воронежцам

Выплаты по временной нетрудоспособности станут доступны самозанятым воронежцам. Об этом сообщает регуправление Федеральной налоговой службы.
С 1 января 2026 года в России, а также и в Воронежской области, стартует новый социальный эксперимент. Самозанятые смогут заключить договор с Социальным фондом России и получать пособие в случае болезни или травмы. Пособия будут доступны также при необходимости ухода за больным членом семьи. Для участия в программе необходимо добровольно уплачивать страховые взносы.
Подать заявление на участие в эксперименте можно дистанционно через приложение «Мой налог» до 30 сентября 2027 года включительно. Сам эксперимент рассчитан до конца 2028 года. Выплат по беременности и родам программа не предусматривает.