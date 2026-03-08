Выплаты по нетрудоспособности станут доступны самозанятым воронежцам

С 1 января 2026 года в России, а также и в Воронежской области, стартует новый социальный эксперимент. Самозанятые смогут заключить договор с Социальным фондом России и получать пособие в случае болезни или травмы. Пособия будут доступны также при необходимости ухода за больным членом семьи. Для участия в программе необходимо добровольно уплачивать страховые взносы.