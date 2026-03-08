Ричмонд
Врач рассказал о пользе «энергетических дремов»

Терапевт Еременко: для организма будет полезным дневной сон в 20−40 минут.

Источник: Комсомольская правда

Короткий дневной сон продолжительностью 20−40 минут может быть полезен для организма. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» сообщил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.

По словам Еременко, после 23:00 снижается уровень мелатонина и повышается уровень кортизола, что может нарушать восстановительные процессы в организме. Длительное позднее бодрствование также снижает секрецию гормона роста, что замедляет восстановление мышц, а у детей и подростков может влиять на процессы роста.

Кроме того, нарушения сна способны воздействовать на аппетит. Как отметил врач, при недостатке сна уменьшается уровень лептина — гормона, отвечающего за чувство насыщения, и увеличивается уровень грелина, стимулирующего голод. Это может способствовать набору веса.

При этом специалист подчеркнул, что кратковременный сон в течение дня может положительно сказаться на самочувствии. Он обратил внимание, что короткий дневной отдых 20−40 минут полезен для когнитивной функции, но сон более полутора часов может нарушить ночной сон и циркадные ритмы, негативно влияя на сердце и обмен веществ.

Еременко отметил, что для сохранения здоровья лучше устраивать так называемые «энергетические дремы» в первой половине дня и избегать сна ближе к вечеру, чтобы не смещать цикл ночного отдыха.

По словам врача, оптимальным режимом считается ночной сон с 22:00 до 06:00−07:00 в сочетании с коротким дневным отдыхом, что помогает поддерживать работу мозга, гормональный баланс и здоровье сердечно-сосудистой системы.