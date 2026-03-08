Врач рассказал о пользе «энергетических дремов»

При этом специалист подчеркнул, что кратковременный сон в течение дня может положительно сказаться на самочувствии. Он обратил внимание, что короткий дневной отдых 20−40 минут полезен для когнитивной функции, но сон более полутора часов может нарушить ночной сон и циркадные ритмы, негативно влияя на сердце и обмен веществ.