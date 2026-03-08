Психолог раскрыл секрет успеха, работающий после 45 лет

Психолог Михаил Хорс заявил, что успех порой приходит к людям только после 45, поскольку только к такому возрасту они в полной мере размышляют критически, сообщает ИС «Вести».
Эксперт сказал, что многие люди вплоть до 40 лет тратят деньги, заработанные их родителями, то есть остаются неповзрослевшими.
Хорс рассказал, что «статистически» люди становятся успешными после 45 лет. Он заявил, что успеха не стоит ожидать в запланированные сроки.
