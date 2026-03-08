Дом по программе реновации появится на Волгоградском проспекте

Будущие новоселы смогут переехать в качественный дом с современным техническим оснащением. Здание расположится в районе, где есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Особым преимуществом является то, что поблизости находится живописный парк Кузьминки. Здесь можно заниматься спортом на свежем воздухе, гулять по зеленому массиву, а также провести культурные выходные, посетив музеи и усадьбу.