Дом по программе реновации появится на Волгоградском проспекте

«Кузьминки — крупнейший район Москвы по количеству домов, которые расселят в рамках программы реновации. Сейчас идет строительство еще одного дома на 184 квартиры с готовой улучшенной отделкой по адресу: Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4. Жилая площадь составит около 12 тыс. кв. м. На данный момент идет возведение надземной части здания», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Будущие новоселы смогут переехать в качественный дом с современным техническим оснащением. Здание расположится в районе, где есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Особым преимуществом является то, что поблизости находится живописный парк Кузьминки. Здесь можно заниматься спортом на свежем воздухе, гулять по зеленому массиву, а также провести культурные выходные, посетив музеи и усадьбу.
«Во внутреннем дворе новостройки создадут комфортную общественную зону, которая станет центром притяжения для жильцов. Здесь на безопасном прорезиненном покрытии оборудуют детскую площадку и зону для занятий спортом, а еще обустроят место для спокойного отдыха. Также в рамках благоустройства сделают новые тротуары и создадут безбарьерную среду с удобными входными группами», — приводятся в сообщении слова генерального директора Московского фонда реновации жилой застройки Максима Степанова.
Столичный комитет государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) оформил разрешение на возведение дома в мае 2025 года. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, все этапы строительства объекта на земельном участке площадью свыше 0,6 га проходят под контролем комитета.
Составлен индивидуальный график контрольно-надзорных мероприятий. Уже провели две выездные проверки, в ходе которых инспекторы оценили соответствие выполняемых работ и применяемых материалов утвержденным проектным решениям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации.