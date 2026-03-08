Непогода перекрыла трассу в Актюбинской области: движение остановлено до утра

Речь идет о достаточно протяженном участке трассы — с 39 по 136 километр, от поселка Шамши Калдаякова до пограничного пункта пропуска Алимбет. На время действия ограничений движение закрыто для всех видов транспорта, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы.