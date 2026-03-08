Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непогода перекрыла трассу в Актюбинской области: движение остановлено до утра

В Актюбинской области из-за резкого ухудшения погоды временно закрыли один из участков республиканской трассы, ведущей к границе с Россией.

Ограничение ввели днем 8 марта, чтобы избежать аварий и заторов на дороге, передает DKNews.kz.

По данным дорожных служб, 8 марта 2026 года в 12:00 движение было полностью остановлено на участке автодороги «Актобе — граница РФ (п/п Алимбет)».

«В связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги “Актобе — граница РФ (п/п Алимбет)” км 39−136 (от п. Ш. Калдаякова до пограничного пункта пропуска Алимбет)».

Речь идет о достаточно протяженном участке трассы — с 39 по 136 километр, от поселка Шамши Калдаякова до пограничного пункта пропуска Алимбет. На время действия ограничений движение закрыто для всех видов транспорта, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы.

Когда откроют дорогу.

По предварительной информации, дорожные службы планируют открыть трассу 9 марта в 09:00. Однако время может измениться — все будет зависеть от погодных условий и состояния дорожного полотна.

Такие меры вводят во время метелей, сильного ветра или плохой видимости, когда риск дорожно-транспортных происшествий резко возрастает. Ограничение движения позволяет дорожным службам очистить трассу и обеспечить безопасность водителей.

Что делать водителям.

Тем, кто планировал поездку по этому маршруту, советуют заранее изменить путь или отложить поездку, чтобы не оказаться на закрытом участке дороги.

Актуальную информацию о состоянии трасс можно получить в круглосуточном колл-центре:

«Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток».

Специалисты напоминают, что в период нестабильной погоды лучше внимательно следить за оперативными сводками и не выезжать на дальние расстояния без необходимости.

В ближайшие сутки дорожные службы продолжают мониторинг ситуации на трассе. Если погодные условия улучшатся раньше, движение могут открыть раньше указанного времени.