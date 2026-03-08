Непогода перекрыла трассу в Актюбинской области: движение остановлено до утра

Ограничение ввели днем 8 марта, чтобы избежать аварий и заторов на дороге, передает DKNews.kz.
По данным дорожных служб, 8 марта 2026 года в 12:00 движение было полностью остановлено на участке автодороги «Актобе — граница РФ (п/п Алимбет)».
«В связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги “Актобе — граница РФ (п/п Алимбет)” км 39−136 (от п. Ш. Калдаякова до пограничного пункта пропуска Алимбет)».
Речь идет о достаточно протяженном участке трассы — с 39 по 136 километр, от поселка Шамши Калдаякова до пограничного пункта пропуска Алимбет. На время действия ограничений движение закрыто для всех видов транспорта, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы.
Когда откроют дорогу.
По предварительной информации, дорожные службы планируют открыть трассу 9 марта в 09:00. Однако время может измениться — все будет зависеть от погодных условий и состояния дорожного полотна.
Такие меры вводят во время метелей, сильного ветра или плохой видимости, когда риск дорожно-транспортных происшествий резко возрастает. Ограничение движения позволяет дорожным службам очистить трассу и обеспечить безопасность водителей.
Что делать водителям.
Тем, кто планировал поездку по этому маршруту, советуют заранее изменить путь или отложить поездку, чтобы не оказаться на закрытом участке дороги.
Актуальную информацию о состоянии трасс можно получить в круглосуточном колл-центре:
«Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток».
Специалисты напоминают, что в период нестабильной погоды лучше внимательно следить за оперативными сводками и не выезжать на дальние расстояния без необходимости.
В ближайшие сутки дорожные службы продолжают мониторинг ситуации на трассе. Если погодные условия улучшатся раньше, движение могут открыть раньше указанного времени.