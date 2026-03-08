Диплом, фитнес и финтех: Белстат нарисовал портрет белоруски

В личной жизни белоруски все чаще выбирают стратегию «сначала карьера». Первый брак сейчас случается в среднем в 27 лет, а первый ребенок появляется ближе к 28. При этом женщины стали главными драйверами финтех-рынка: 82% из них активно проводят финансовые операции онлайн. Смартфон для белоруски — это не только соцсети (92%), но и полноценный рабочий инструмент: от поиска товаров до управления счетами.