Диплом, фитнес и финтех: Белстат нарисовал портрет белоруски

Сегодня в Беларуси проживает 4,9 млн женщин — это почти 54% населения. Но если вы представите себе классическую «домохозяйку», статистика вас поправит. Современная белоруска — это прежде всего горожанка (80%) с дипломом вуза или колледжа (57%).
Один из главных трендов — отношение к здоровью. Доля женщин, выбирающих спорт, растет из года в год и уже превысила 31%. Но впечатляет не сам факт, а системность: почти половина (49,3%) тренируется четыре и более раза в неделю. Причем подавляющее большинство (83%) делают это самостоятельно, без помощи тренеров и фитнес-центров.
В личной жизни белоруски все чаще выбирают стратегию «сначала карьера». Первый брак сейчас случается в среднем в 27 лет, а первый ребенок появляется ближе к 28. При этом женщины стали главными драйверами финтех-рынка: 82% из них активно проводят финансовые операции онлайн. Смартфон для белоруски — это не только соцсети (92%), но и полноценный рабочий инструмент: от поиска товаров до управления счетами.
Больше всего женщин сосредоточено в Минске и области (суммарно около 38%). В профессиональном плане они удерживают сектор услуг — там занято 74% работающих женщин.
Несмотря на высокий темп жизни и цифровизацию (96% — активные пользовательницы сети), главная ценность остается неизменной. Даже в эпоху мессенджеров более 80% белорусок находят время для живого общения с близкими и друзьями.