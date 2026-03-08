В Ангарске ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие

7 февраля 1945-го принял свой первый и последний бой под Будапештом. Осколки в руку и ногу, перелом берцовой кости. Победу встречал в госпитале, без костылей уже не мог ходить. После войны вернулся домой, работал слесарем на ГЭС, женился, вырастил четверых детей. В Ангарск переехал в 1998-м — позвали дочери. 7 марта в доме юбиляра собралась вся семья дети, внуки и правнуки.