В Ангарске ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие

В Ангарске ветеран Великой Отечественной войны отметил свой 100-летний юбилей. Как сообщили в пресс-службе администрации Ангарска, Александр Каханов отметил день рождения 7 марта. Сибиряк является почетным гражданином Иркутской области и Ангарского городского округа. Родился Александр Васильевич в 1926 году в Казахстане, в многодетной семье. Работать начал рано — бакенщиком на реке.
— За сто лет юбиляру пришлось пройти через разные испытания. Он пережил гибель отца на фронте. В 19 лет осенью 1944 года сам был мобилизован. В январе 1945 года 73-й гвардейский стрелковый полк 25-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 2-го Украинского фронта, в котором служил Александр, участвовал в освобождении Венгрии, — поделились в пресс-службе.
7 февраля 1945-го принял свой первый и последний бой под Будапештом. Осколки в руку и ногу, перелом берцовой кости. Победу встречал в госпитале, без костылей уже не мог ходить. После войны вернулся домой, работал слесарем на ГЭС, женился, вырастил четверых детей. В Ангарск переехал в 1998-м — позвали дочери. 7 марта в доме юбиляра собралась вся семья дети, внуки и правнуки.