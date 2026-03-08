Полиция пресекла незаконную торговлю цветами во Владивостоке

Во Владивостоке в преддверии Международного женского дня полицейские провели масштабные рейды по пресечению незаконной торговли цветами. Проверки прошли совместно с сотрудниками Следственного комитета и прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
По итогам мероприятий было составлено 109 протоколов по статье КоАП РФ за незаконное предпринимательство. Как рассказали в полиции, такие точки создают опасность для прохожих и водителей, мешают движению транспорта и превращают городские улицы в места скопления мусора.
В ходе рейдов изъята продукция, а один из нарушителей лишился автомобиля, с которого велась торговля. По словам сотрудников ведомства, изъятые цветы направлены на хранение до решения административных процедур.
«Мы настоятельно рекомендуем владивостокцам покупать цветы только в официальных точках продаж, где товар сертифицирован и безопасен для потребителей», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Жителям и гостям Владивостока напоминают соблюдать осторожность и не приобретать товар у сомнительных продавцов.