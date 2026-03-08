Кинолог объяснил, почему собаки могут чувствовать боль человека

«В основе нашего душевного состояния тот же принцип — стресс приводит к выбросу гормонов, мы плачем, потеем, собака всё это способна унюхать. Но есть и кое-что еще: по мнению многих ученых, у питомцев есть что-то вроде зеркальных нейронов. То есть собаки не просто способны улавливать наше плохое настроение по определенным признакам, но и “отзеркаливать” наши эмоции. Основной аргумент в пользу таких способностей — собаки часто зевают, если зеваем и мы», — отметил президент РКФ.