В Воронежском ботсаду развеяли миф о «мимозе»

В преддверии праздника весны прилавки воронежских цветочных рынков традиционно окрашиваются в ярко-желтый цвет, а воздух наполняется тем самым терпким ароматом, который у горожанин ассоциируется с 8 Марта. Однако эксперты Ботанического сада имени Б. М. Козо-Полянского спешат напомнить: то, что мы привыкли называть «мимозой», на самом деле является Акацией подбеленной (Acacia dealbata). Об этом предупредили сотрудники ботсада 8 марта в своем телеграм-канале.
Эта эффектная гостья из Австралии и с острова Тасмания за полтора столетия настолько прижилась в южных регионах нашей страны, что стала бессменным символом Международного женского дня еще со времен СССР, успешно подменив собой в народном сознании свою тропическую родственницу.
— Настоящие же мимозы, такие как Мимоза стыдливая (Mimosa pudica) или Мимоза ленивая, выглядят совершенно иначе и вряд ли подошли бы для привычного весеннего букета. Их родина — тропические леса Америки, а главная отличительная черта — нежно-лиловые или розовые шаровидные соцветия, которые в разгар цветения напоминают пушистые помпоны. Удивительно и поведение этих растений, ведь их перистые листья обладают высокой чувствительностью и мгновенно складываются от малейшего прикосновения или дуновения ветра, «прячась» от внешнего мира, что делает их популярными объектами для наблюдения в оранжереях, но никак не стойким срезанным цветком, — подчеркнули эксперты.
Несмотря на внешние различия в окраске и поведении, оба растения являются «кузинами» по ботанической классификации. И Акация, и Мимоза входят в подсемейство Мимозовые, которое, в свою очередь, принадлежит к обширному семейству Бобовых. Это родство объясняет схожую структуру их мелких цветков, собранных в плотные головки. Так что, покупая в Воронеже солнечный букет акации, вы все равно дарите частичку этого древнего и удивительного семейства, привнося в дом весеннее тепло и настоящую ботаническую экзотику.