В Воронежском ботсаду развеяли миф о «мимозе»

— Настоящие же мимозы, такие как Мимоза стыдливая (Mimosa pudica) или Мимоза ленивая, выглядят совершенно иначе и вряд ли подошли бы для привычного весеннего букета. Их родина — тропические леса Америки, а главная отличительная черта — нежно-лиловые или розовые шаровидные соцветия, которые в разгар цветения напоминают пушистые помпоны. Удивительно и поведение этих растений, ведь их перистые листья обладают высокой чувствительностью и мгновенно складываются от малейшего прикосновения или дуновения ветра, «прячась» от внешнего мира, что делает их популярными объектами для наблюдения в оранжереях, но никак не стойким срезанным цветком, — подчеркнули эксперты.