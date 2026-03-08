Ричмонд
На концерте Басты в Уфе две пары обручились прямо на сцене

Первый парень поднялся на сцену и встал на колено — избранница ответила согласием.

Выступление рэпера 7 марта в Уфе превратилось в романтический вечер: двое зрителей сделали предложения своим девушкам во время шоу. Первый парень поднялся на сцену и встал на колено — избранница ответила согласием.

Спустя время повторить успех решила вторая пара. Когда молодой человек задал главный вопрос, Баста поинтересовался, как долго они вместе. Девушка отшутилась, но потом призналась: отношения начались 11 ноября. Зал взорвался аплодисментами, а вслед за ними прозвучало еще одно «да».

Напомним, певец сразу два концерта в Уфе — 6 и 7 марта. Оба выступления в «Уфа-Арена» прошли с аншлагом.