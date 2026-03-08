В Омске восстановят старейшее деревянное здание, где лечился Достоевский

В Омске планируют реконструировать уникальный памятник истории — летние палаты военного госпиталя, построенные в 1823 году. Это самое старое деревянное здание города, сохранившееся без перестроек. Здесь во время каторги бывал Фёдор Достоевский, рассказал ТАСС директор Омского музея просвещения Игорь Скандаков.
Здание в стиле ампир будет восстановлено по найденному в архивах подробному чертежу. В нём идеально сохранились подлинные элементы, и главная задача — максимально сберечь историческую достоверность, а не строить новодел.
После реконструкции объект планируют музеефицировать. По словам директора, только музей сможет обеспечить идеальное состояние памятника. Коммерческое использование неизбежно приведёт к утрате исторического облика.
Летние палаты войдут в туристический маршрут по местам Достоевского в Омске. Вместе с восстановленным Воскресенским собором и местом раскопок острога они сформируют маршрут, где, по словам Скандакова, писатель «молился, сидел на каторге и лечился».
Работы начнутся уже в 2026 году. Уже на этом этапе объект станет доступен для туристов по заявкам.
Напомним, госпиталь с летними палатами возвели в Омске в 1820-х годах. Это два одноэтажных здания под двухскатной крышей с деревянными колоннами. До наших дней из них сохранилось только семь. Зимой палаты использовались как кладовые. Сам Достоевский описывал своё пребывание там в «Записках из Мёртвого дома».