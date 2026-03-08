В Омске восстановят старейшее деревянное здание, где лечился Достоевский

Напомним, госпиталь с летними палатами возвели в Омске в 1820-х годах. Это два одноэтажных здания под двухскатной крышей с деревянными колоннами. До наших дней из них сохранилось только семь. Зимой палаты использовались как кладовые. Сам Достоевский описывал своё пребывание там в «Записках из Мёртвого дома».