В Хабаровске на вокзале установят новую закрытую остановку по просьбе жителей

Он рассказал о планах по замене остановочного пункта у железнодорожного вокзала и анонсировал масштабную ревизию всех павильонов города. Подробности в материале «Комсомольская правда» — Хабаровск.
«Мне в социальных сетях поступили обращения от жителей по замене остановки на железнодорожном вокзале», — написал градоначальник. По его словам, теперь здесь появится современная остановка закрытого типа, аналогичная тем, что уже стоят на маршруте № 1 (от Комсомольской площади до аэропорта).
«Там планируется остановка закрытого типа, как на маршруте № 1 — от Комсомольской площади до аэропорта. Предварительно рабочие подготовят посадочную площадку, заменят плитку, а после инвестор установит новый павильон», — уточнил мэр. Это обещает хабаровчанам защиту от непогоды и обновленный внешний вид важного городского узла.
Сергей Кравчук также поручил профильным ведомствам провести ревизию поврежденных остановок во всём городе и установить конкретные сроки замены.