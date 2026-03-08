В Хабаровске на вокзале установят новую закрытую остановку по просьбе жителей

«Мне в социальных сетях поступили обращения от жителей по замене остановки на железнодорожном вокзале», — написал градоначальник. По его словам, теперь здесь появится современная остановка закрытого типа, аналогичная тем, что уже стоят на маршруте № 1 (от Комсомольской площади до аэропорта).