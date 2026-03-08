Ричмонд
В Хабаровске на вокзале установят новую закрытую остановку по просьбе жителей

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем телеграм-канале откликнулся на многочисленные обращения горожан.

Источник: Телеграмм канал "Сергей Кравчук"

Он рассказал о планах по замене остановочного пункта у железнодорожного вокзала и анонсировал масштабную ревизию всех павильонов города. Подробности в материале «Комсомольская правда» — Хабаровск.

«Мне в социальных сетях поступили обращения от жителей по замене остановки на железнодорожном вокзале», — написал градоначальник. По его словам, теперь здесь появится современная остановка закрытого типа, аналогичная тем, что уже стоят на маршруте № 1 (от Комсомольской площади до аэропорта).

«Там планируется остановка закрытого типа, как на маршруте № 1 — от Комсомольской площади до аэропорта. Предварительно рабочие подготовят посадочную площадку, заменят плитку, а после инвестор установит новый павильон», — уточнил мэр. Это обещает хабаровчанам защиту от непогоды и обновленный внешний вид важного городского узла.

Сергей Кравчук также поручил профильным ведомствам провести ревизию поврежденных остановок во всём городе и установить конкретные сроки замены.