Стали известны подробности трагического ДТП на московской трассе

Авария, в которой погиб водитель одного из грузовиков, случилась накануне в Новоаннинском районе Волгоградской области.

Трагическое происшествие случилось накануне в Новоаннинском районе Волгоградской области. Утром 7 марта на московской трассе столкнулись два грузовика, один из водителей погиб.

Последствия ДТП сняли на видео местные жители. Они же рассказали, что бездыханное тело доставали из покореженной кабины спасатели. Подробностями поделились 8 марта в региональном полицейском главке.

«По предварительным данным, около 7:30 на 716-м километре федеральной трассы Р-22 “Каспий” 26-летний водитель “Газели” выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой автомашиной Volvo с полуприцепом», — уточняют в пресс-службе ведомства.

Погиб водитель «Газели».

