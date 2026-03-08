Ричмонд
Юрий Шалабаев поздравил нижегородок с 8 Марта

Глава города поблагодарил женщин за заботу, силу и поддержку.

Источник: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жительниц города с Международным женским днём. Праздничное обращение он опубликовал в своём телеграм-канале.

По словам главы города, весна символизирует обновление, надежду и начало новых планов. Именно поэтому главный женский праздник отмечают в это время — ведь женщины, как и сама весна, вдохновляют, наполняют энергией и дарят веру в лучшее.

Шалабаев отметил, что нижегородки умеют поддерживать, создавать и беречь то, что важно. Он поблагодарил педагогов, которые воспитывают и учат новые поколения школьников, врачей, знающих своих пациентов по имени, а также матерей, растящих маленьких нижегородцев.

Отдельные слова благодарности мэр адресовал жёнам защитников, которые поддерживают своих близких и ждут их возвращения домой.

— Благодаря вам мы становимся сильнее, а Нижний Новгород — добрее и красивее, — подчеркнул глава города.

В завершение Юрий Шалабаев пожелал женщинам больше радости, тепла и весеннего настроения.