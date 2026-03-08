Ричмонд
Лукашенко предложил открыть рестораны «Мак.бай» в районных центрах

Лукашенко предложил расширить сеть ресторанов на райцентры Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

8 марта президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в ресторан сети «Мак.бай», который находится в Первом национальном торговом доме, пишет БелТА.

Во время посещения ресторана, Александр Лукашенко предложил расширить сеть таких ресторанов и на районные центры.

— Надо больше сделать. Если надо какая-то копейка — с возвратом. Если есть спрос на это, надо и в районных центрах открывать, — сказал Лукашенко.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта, сказав про самое ценное, что есть в нашей жизни.

Еще президент сказал белорускам жаловаться ему в TikTok, если их обидит «хоть один мужик»: «Каждое утро читаю».

Кроме того, Лукашенко назвал общую цель белорусских женщин.

Тем временем «Комсомолка» писала, что продавцы тюльпанов из Беларуси сказали, как сохранить цветы в вазе подольше.

