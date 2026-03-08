Лукашенко предложил открыть рестораны «Мак.бай» в районных центрах

8 марта президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в ресторан сети «Мак.бай», который находится в Первом национальном торговом доме, пишет БелТА.
Во время посещения ресторана, Александр Лукашенко предложил расширить сеть таких ресторанов и на районные центры.
— Надо больше сделать. Если надо какая-то копейка — с возвратом. Если есть спрос на это, надо и в районных центрах открывать, — сказал Лукашенко.
