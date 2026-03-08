В Чертковском районе за разбивающими дороги большегрузами будут следить камеры с ИИ

В Ростовской области жители села Алексеево-Лозовское Чертковского района столкнулись с проблемой разрушения дорог на улицах Грушовой и Маркина. Их разбивают большегрузы, хотя ездить им там запрещено. Для решения проблемы там намерены установить камеры с ИИ. Об этом шла речь на встрече губернатора Юрия Слюсаря с главой Чертковского района Ольгой Подгорной.