В Чертковском районе за разбивающими дороги большегрузами будут следить камеры с ИИ

В Ростовской области большегрузы разбивают сельскую дорогу, объезжая платный участок М-4 «Дон».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жители села Алексеево-Лозовское Чертковского района столкнулись с проблемой разрушения дорог на улицах Грушовой и Маркина. Их разбивают большегрузы, хотя ездить им там запрещено. Для решения проблемы там намерены установить камеры с ИИ. Об этом шла речь на встрече губернатора Юрия Слюсаря с главой Чертковского района Ольгой Подгорной.

Жители давно жалуются на состояние трассы, которая не выдерживает потока грузового транспорта, идущего в объезд платного участка М-4 «Дон». Районные власти уже подготовили проектно-сметную документацию на ремонт участков протяженностью 1,3 км. Стоимость работ оценивается в 110 млн рублей.

Губернатор поручил минтрансу области совместно с районом проработать вопрос включения ремонта в планы 2026 года, в том числе за счет экономии на торгах. Кроме того, Юрий Слюсарь потребовал усилить контроль за большегрузами на объездных путях.

— Новые камеры с искусственным интеллектом позволяют найти нарушителя, даже если он закрыл номера. Не пускать большегрузы туда можно только одним способом: водители должны понимать, что штраф придет в любом случае, — подчеркнул глава региона.

