Воробьев поздравил женщин с 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в Max поздравил женщин с 8 Марта и отметил их важную роль в обществе.

Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области, Александра Степанова

«Сегодня ваш день, и я хотел бы выразить искренние слова благодарности. Это больше, чем праздник цветов и поздравлений. Это признание вашей важной роли в обществе, вашей любви, силы и мудрости», — написал губернатор.

Он также обратился к женам и матерям защитников. «Ваша поддержка, терпение и вера — это фундамент, на котором держится наш общий дом. Ваша любовь — это настоящий источник силы для тех, кто оберегает наше спокойствие. Пусть каждый ваш день будет наполнен светом и радостью, а рядом всегда будут близкие и надежные люди. Вы — наша надежда, наша гордость и наша опора. С праздником!» — заключил Воробьев.

