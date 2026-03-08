Воробьев поздравил женщин с 8 Марта

Он также обратился к женам и матерям защитников. «Ваша поддержка, терпение и вера — это фундамент, на котором держится наш общий дом. Ваша любовь — это настоящий источник силы для тех, кто оберегает наше спокойствие. Пусть каждый ваш день будет наполнен светом и радостью, а рядом всегда будут близкие и надежные люди. Вы — наша надежда, наша гордость и наша опора. С праздником!» — заключил Воробьев.