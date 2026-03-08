В омском ГУ МЧС произошла интересная отставка

В ГУ МЧС по Омской области произошла громкая отставка. С 5 марта там сменился начальник федерального бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы “Испытательная пожарная лаборатория” по Омской области».
Вместо Дмитрия Серова врио руководителя данной лаборатории стала Надежда Кравченко. Ранее она работала там заместителем начальника, сообщил «СуперОмск».
Ранее Дмитрий Серов руководил Испытательной пожарной лабораторией по Омской области с февраля 2007 года.
Основными функциями лаборатории являются экспертные исследования по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности. Также это проведение аттестации сотрудников и работников ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ Сибирского регионального центра по делам гражданской обороны, проведение научных исследований в сфере пожарной безопасности.
