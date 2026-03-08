В омском ГУ МЧС произошла интересная отставка

Основными функциями лаборатории являются экспертные исследования по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности. Также это проведение аттестации сотрудников и работников ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ Сибирского регионального центра по делам гражданской обороны, проведение научных исследований в сфере пожарной безопасности.