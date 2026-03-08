В Волгограде «Мерседес» сбил подростка на велосипеде

Несмотря на холода и морозы, в сводки ДТП в Волгограде попало происшествие с участием велосипедиста. В больнице оказался 17-летний подросток, которого 7 марта 2026 года в Ворошиловском районе сбил «Мерседес». Подробности случившегося рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.