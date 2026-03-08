Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессии

Волгоградстат рассказал о «мужских» профессиях, которые все чаще осваивают представительницы прекрасного пола. Согласно данным, самыми популярными среди женщин стали сферы оптовой и розничной продажи, а также ремонт автомобилей и мотоциклов, где трудятся почти 23% жительниц региона.