В Омске из-за прорыва трубы закрыли школу-интернат для слепых детей

Адаптивная школа-интернат № 14 для детей с нарушениями зрения в Амурском посёлке приостановила работу с 21 февраля. Причина — коммунальная авария: из-за сильных морозов и высокого давления в системе отопления лопнула труба, сообщил сенатор Дмитрий Перминов в своём Telegram-канале.
В результате затопило первые два этажа здания и электрощитовую. Учреждение осталось без воды и электричества. Все 166 учащихся с 24 февраля переведены на дистанционное обучение.
Сенатор подчеркнул, что для незрячих и слабовидящих детей такой формат особенно болезнен: учёба в интернате — это не только получение знаний, но и возможность социализироваться, заниматься спортом и творчеством в коллективе. Сроки восстановления работы учреждения пока не называются.
