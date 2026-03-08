За год в Калининградской области добыли 700 тонн янтаря

«Более 90% залежей янтаря находится в Калининградской области. Это значит, что мы являемся единственными не просто в Калининградской области и не в России, а вообще в мире серьёзными производителями янтаря, которые сейчас имеют рекордные объёмы добычи. Это, конечно, даёт определённую перспективу не только Калининградской области, но и смежным отраслям», — отметил чиновник.