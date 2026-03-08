За год в Калининградской области добыли 700 тонн янтаря

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал в эфире «Вести», что теперь в регионе добывают 700 тонн янтаря в год (тогда как начинали добычу со 150 тонн).
«Более 90% залежей янтаря находится в Калининградской области. Это значит, что мы являемся единственными не просто в Калининградской области и не в России, а вообще в мире серьёзными производителями янтаря, которые сейчас имеют рекордные объёмы добычи. Это, конечно, даёт определённую перспективу не только Калининградской области, но и смежным отраслям», — отметил чиновник.
Также регион активно трансформируется в центр высокотехнологичного производства, что демонстрирует запуск в Калининграде единственного в России завода по производству литий-ионных аккумуляторов.
Губернатор подчеркнул, что развитие промышленности опирается на благоприятную инфраструктурную среду: в области есть индустриальные парки и особая экономическая зона с выгодными преференциями для инвесторов.