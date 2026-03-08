Новым худруком «Коляда-театра» станет его труппа

«Коляда-театр» был создан Николаем Колядой в Екатеринбурге в декабре 2001 года. Изначально у него не было своего помещения, а спектакли ставились на малой сцене Театра драмы и в «Театроне». В 2004 году коллективу выделили зал в полуподвальном помещении Краеведческого музея на проспекте ул. Ленина, 69, а через два года театр переехал в деревянный дом-памятник на ул. Тургенева, 20, который артисты и поклонники театра прозвали «Избушка». Весной 2014 года актеры переехали в помещение бывшего кинотеатра «Искра» на проспекте ул. Ленина, 97, отремонтированное специально для них. Сегодня спектакли проходят в двух залах: на 120 и 60 мест. За все время существования театра было поставлено более 100 спектаклей, некоторые из которых удостаивались престижных российских и международных премий. В число знаковых проектов Николая Коляды входят фестиваль современной уральской драматургии «Коляда-Plays», международный конкурс драматургов «Евразия» и Центр современной драматургии в Екатеринбурге.