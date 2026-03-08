Новым худруком «Коляда-театра» станет его труппа

По его словам, в ближайшее время театр начнет марафон театральных пьес «Коляда Год», в рамках которого на протяжении всего года актеры будут читать пьесы Николая Коляды и его учеников в любой выходной и праздничный день. «Пьесы разных лет: начиная с 1986 года по 2026-ой. Вперемешку: и старые пьесы учеников, и новые, будем делать такой винегрет», — пояснил Олег Ягодин.
Он добавил, что первая читка пройдет 10 марта: актеры сыграют пьесы «Мурлин Мурло» (в 12:00) и «Сказа о мертвой царевне» (в 14:30). «Между читками мы пьем чай из самовара, едим сушки и конфеты “Ласточка”. Во вторник, 10 марта, вход бесплатный, приходите, несмотря на то, что это рабочий день, всех ждем. Мы продолжаем, работаем, спасибо вам за поддержку», — сказал актер.
Николай Коляда умер ранним утром 2 марта в возрасте 68 лет. За неделю до смерти драматург был госпитализирован и введен в медикаментозный сон. Позже он сбежал из больницы, чтобы провести финальные репетиции, после чего снова попал в реанимацию, откуда уже не вернулся. В четверг, 5 марта, в Екатеринбурге состоялось прощание с Николаем Колядой, которое собрало несколько тысяч человек, из-за чего церемонию пришлось продлить на час, а отпевание, которое должно было пройти в храме, перенесли сразу на кладбище. На прощании говорили, что режиссер внес самый больший вклад в развитие современной драматургии на русском языке, актеры называли его «наставником», а чиновники просили прощения.
«Коляда-театр» был создан Николаем Колядой в Екатеринбурге в декабре 2001 года. Изначально у него не было своего помещения, а спектакли ставились на малой сцене Театра драмы и в «Театроне». В 2004 году коллективу выделили зал в полуподвальном помещении Краеведческого музея на проспекте ул. Ленина, 69, а через два года театр переехал в деревянный дом-памятник на ул. Тургенева, 20, который артисты и поклонники театра прозвали «Избушка». Весной 2014 года актеры переехали в помещение бывшего кинотеатра «Искра» на проспекте ул. Ленина, 97, отремонтированное специально для них. Сегодня спектакли проходят в двух залах: на 120 и 60 мест. За все время существования театра было поставлено более 100 спектаклей, некоторые из которых удостаивались престижных российских и международных премий. В число знаковых проектов Николая Коляды входят фестиваль современной уральской драматургии «Коляда-Plays», международный конкурс драматургов «Евразия» и Центр современной драматургии в Екатеринбурге.
