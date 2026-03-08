В Калининграде нашли подрядчика для ремонта двух улиц в районе Невского. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на торги подали четыре компании. Победителем признали ООО «Мосинжиниринг». Организация снизила начальную стоимость на 128 тысяч — до 25,6 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу на улице Краснокаменной. Компания приведёт в порядок участок от Староорудийной до Орудийной. Там необходимо отремонтировать проезжую часть, тротуар, обустроить велодорожку и остановочные павильоны. Кроме того, специалисты должны привести в порядок дорогу и тротуар на участке Староорудийной от Пехотной до Краснокаменной. Работы необходимо выполнить в течение 185 дней с даты заключения контракта.
Ранее глава городской администрации Елена Дятлова рассказывала, какие дороги отремонтируют в Калининграде в 2026 году. В список вошли Печатная, Серпуховская и транспортный узел Невского — Дадаева. Также в городе планируют закончить работы на улицах Летней и Орудийной.