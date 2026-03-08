В Калининграде нашли подрядчика для ремонта двух улиц в районе Невского

Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу на улице Краснокаменной. Компания приведёт в порядок участок от Староорудийной до Орудийной. Там необходимо отремонтировать проезжую часть, тротуар, обустроить велодорожку и остановочные павильоны. Кроме того, специалисты должны привести в порядок дорогу и тротуар на участке Староорудийной от Пехотной до Краснокаменной. Работы необходимо выполнить в течение 185 дней с даты заключения контракта.