Ермак: летний фестиваль «Цифровая история» будет связан с историей Калининграда

Вот это было бы интересно, потому что чаще всего, когда мы говорим об истории Калининградской области, как правило, это история, связанная с какими-то рыцарями, с Наполеоновскими войнами, много вопросов всегда связано с Великой Отечественной войной. А вот что происходило после? А там происходило много всего не менее интересного.