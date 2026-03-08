Омичи рассказали, чего, по их мнению, хочет каждая женщина

С самого утра 8 марта в Омске суета — горожане выстраиваются в очередь за свежими букетами, покупают вкусные конфеты и отправляются гулять вместе с виновницами торжества. Корреспондент портала Om1 Омск прогулялся по цветочным местам города и узнал, чего по мнению омичей на самом деле хотят женщины.
«Счастья!», — уверенно и быстро отвечает продавщица мимоз. — «А что ещё нужно женщине? По моему опыту счастье — главное».
В известном омском «Цветочном» напротив Музыкального тоже ажиотаж. Мимозы, тюльпаны, хризантемы. Кстати, один тюльпан в прошлом году стоил 160 рублей. В этом придётся отдать уже 180 рублей. Однако есть в году день, когда деньги для любимой женщины не считают.
«Самое главное для женщины — внимание. Будет внимание, будет у неё всё, что нужно», — говорит одна из продавцов. «Мой особый подарок на 8 Марта — аккумулятор, чтобы на машине ездить», — улыбается женщина.
Чуть дальше, по проспекту Карла Маркса, омичи с самого утра наблюдают очередь из мужчин в цветочный магазин. Один из ожидающих своей возможности забрать подарок, омич Андрей, рассказал, что выстроились мужчины в очередь за заказанными специально к празднику букетами.
«Я думаю, что все женщины хотят, чтобы их мужчина всегда был рядом. Это же важно для её спокойствия и уверенности», — говорит мужчина.
В центре Омска, на Любинском проспекте, суеты поменьше, но разные организации и магазины раздают в этот день девушкам маленькие подарочки и скидки.
Кто-то вышел на прогулку семьёй или парой, кто-то решил отметить праздник с подругами.
«По моему мнению, все женщины хотят любящего мужчину. Это главное, потому что только с ним можно построить крепкую семью», — подчёркивает девушка Дарья.
«Главное для женщины — счастье и любовь. Без любви можно жить, только если ты не знаешь, что это такое. А как узнаешь, то уж без неё жить не сможешь», — говорит омич Дмитрий.