Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это настоящая сокровищница!»: в Челябинскую область стали чаще приезжать туристы

1,84 млн туристов посетили Челябинскую область в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Удивительная природа и экскурсии привлекают все больше туристов в Челябинскую область. В 2025 году регион посетили 1,84 млн отдыхающих. А Уральский федеральный округ за год посетили 8,3 млн человек. Большая часть поездок была в Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области.

— Уральский федеральный округ — это настоящая сокровищница для путешественника. Субъекты активно развивают свой туристический потенциал, используя инструменты федеральной поддержки, — уверен полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога.

Он уверен, что на Урале каждый найдет себе что-то по душе. Ведь в наших горах впечатляющая природа сочетается с современными городами, самобытной культурой, традициями и промышленным наследием.