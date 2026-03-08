«Это настоящая сокровищница!»: в Челябинскую область стали чаще приезжать туристы

Удивительная природа и экскурсии привлекают все больше туристов в Челябинскую область. В 2025 году регион посетили 1,84 млн отдыхающих. А Уральский федеральный округ за год посетили 8,3 млн человек. Большая часть поездок была в Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области.
— Уральский федеральный округ — это настоящая сокровищница для путешественника. Субъекты активно развивают свой туристический потенциал, используя инструменты федеральной поддержки, — уверен полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога.
Он уверен, что на Урале каждый найдет себе что-то по душе. Ведь в наших горах впечатляющая природа сочетается с современными городами, самобытной культурой, традициями и промышленным наследием.